Berlin Gossip Viel Prominenz bei Porsche-Jubiläum in Berlin

Im sogenannten „Drive“, eine Art Ausstellungshaus der Volkswagengruppe in Mitte, wurde am Mittwochabend groß aufgefahren: Der Autohersteller Porsche feierte das 75-jährige Bestehen seiner Sportwagen-Linie und eröffnete eine umfangreiche Ausstellung. Vom allerersten Sportwagen bis zu einem nagelneuen, noch nie gesehenen, an diesem Abend erstmals enthüllten Modell ist fast alles dabei. Auf sogenannten „Themeninseln“ wurden unter anderem die Kategorien „Heritage“, „Sport“ oder „Nachhaltigkeit“ abgehandelt und dazwischen gab es viel Informationsmaterial über Vergangenheit und Zukunft des Unternehmens zu lesen. So viel zum, technischen – vorerst zumindest.

Auch für den nicht-an-Autos-Interessierten gab es einiges zu sehen: Ungefähr alles, was Deutschland an Film-, Fernseh- und Social-Media-Prominenz zu bieten hat, wurde eingeladen und erschien auch. Vom ehemals schönsten, isländischen Nationalfußballer, der jetzt durch die Mühlen der deutschen TV-Landschaft gedreht wird (Rúrik Gíslason) bis zur CDU-(nicht mehr)-Jungpolitikerin mit einem Faible für große Hüte (Diana Kinnert) war wirklich jeder da. Darunter auch ein paar Hochkaräter der Berliner Schauspielriege, etwa Frederick Lau, Herbert Knaup oder Andreas Pietschmann.

Die Prominenz räkelt sich auf Motorhauben

Auf dem roten Teppich vor dem „Drive-In“, pardon Eingang, wurde es aufgrund dieses Aufgebots immer mal wieder unübersichtlich. Nicht wenige bekannte Gesichter schafften es an der Fotowand in Januars-Kälte vorbeizuhuschen und sich direkt am viel begehrteren Fotomotiv im warmen Inneren zu platzieren: Vor einem sehr tiefgelegten Sportwagenmodell mit quietschbunter Lackierung kam es zwischen den anwesenden Fotografen immer mal wieder zu regelrechten Tumulten. Böse Zungen am Rande des Spektakels flüsterten, der Wagen sähe aus, als hätte ein Teenager ihn beschmiert. Kenner aber wissen: Hier handelt es sich um die Kunst des belgischen Instagram-Künstlers Vexx, und der ist immerhin schon 24.

Alec Völkel bei den Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr „75 Jahre Porsche Sportwagen“ und der Eröffnung der Porsche Ausstellung „Driven by Dreams“. © IMAGO/Marja / IMAGO/Marja

Wie dem auch sei, beliebteste Pose in Zusammenhang mit dem schneidigen Schlitten war die D&W-Katalog-Cover-Variante. Und wer jetzt an leichtbekleidete Mannequins denkt, dem sei gesagt: Die 80er und ihre Geschlechter-Klischees sind nicht zurück, denn auf der Motorhaube räkelte sich unter anderem der Schauspieler Roman Knižka oder der Sänger Alec Völkel, besser bekannt als Boss der Country-Band BossHoss. Auf dem farbenfrohen Gefährt thronend wirkte letzterer in der für ihn typischer Cowboy-Kostümierung ganz besonders männlich.

Wer jetzt an Modernität denkt, hat nur ein bisschen recht, denn Nostalgie war die beherrschende Stimmung. Passenderweise orientiert sich die eingangs erwähnte Weltneuheit, der Porsche „Vision 357“, optisch auch an dem ebenfalls erwähnten, allerersten Porsche-Sportwagen, dem 356 „Nr. 1“ Roaster. Außerdem war „Dreamers Night“ der Titel des Abends, denn laut Porsche/VW-Vorstandvorsitzenden Oliver Blume, sei der Erwerb eines Porsches für viele (immer noch) die Erfüllung eines Lebenstraums und unter anderem auch deswegen definiere der Slogan „Driven by Dreams“ den Markenkern. Ob man da „gute Fahrt“ oder eher „gute Nacht“ wünscht, wissen wir nicht.

