Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen in Grunewald von einem rechtsabbiegenden Lkw erfasst worden und tödlich verunglückt. Eine Sprecherin der Polizei sagte, der Unfall habe sich kurz nach neun an der Königsallee ereignet. Der Sprecherin zufolge habe der Radfahrer versucht, den Sattelschlepper links zu überholen, als das Fahrzeug gerade im Begriff war, von der Königsallee auf die Hagenstraße abzubiegen. Der Radler sei gestürzt und von dem Lkw überrollt worden, sagte die Sprecherin. Über die Identität des Fahrradfahrers sind der Polizei bislang keine Details bekannt.

Schwere Unfälle mit Todesfolgen sorgten in Berlin in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen. Mit dem Unfall steigt die Zahl der im Verkehr getöteten Radfahrer in Berlin in diesem Jahr auf acht. Erst im Juni war ein 41-Jähriger Radfahrer ums Leben gekommen, nachdem er eine Straßenbahn übersehen hatte. Tsp