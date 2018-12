Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn sind die drei Insassen des Unfallwagens zunächst zu Fuß geflüchtet. Zwei konnten gestellt werden, der Fahrer kehrte später freiwillig zurück. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der BMW laut Zeuge am Sonnabend gegen 22.50 Uhr die Mittenwalder Straße in Hellersdorf in Fahrtrichtung Zossener Straße. An der Einmündung Mittenwalder Straße/Zossener Straße fuhr er geradeaus über einen Grünstreifen und stieß mit der dort querenden Straßenbahn zusammen. Das Trio stieg anschließend aus dem Fahrzeug und flüchtete. Alarmierte Polizisten verfolgten sie und konnten zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren vorläufig festnehmen und zum Unfallort zurückführen. Während der Unfallaufnahme erschien der 25-jährige Halter des BMW und gab an, gefahren zu sein. Die Atemalkoholkontrolle ergab rund 1,5 Promille. Er wurde anschließend zur Blutentnahme gebracht. Rettungskräfte brachten den 25-jährigen Beifahrer mit einer Schnittverletzung in ein Krankenhaus. Eine 18-Jährige, die in der Tram gesessen hatte, wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Tsp