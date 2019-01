Nach wochenlanger Verzögerung geht es im Viktoria- und im Bergmannkiez an diesem Freitag los mit der Parkraumbewirtschaftung. Das bestätigte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) am Donnerstag nach Rückfrage beim Ordnungsamt. Die Verkehrskontrolleure wollen am Freitag direkt die Arbeit aufnehmen. An sich hätte das kostenpflichtige Parken schon zum 1. Oktober beginnen sollen, die erforderlichen Schilder wurden jedoch nicht pünktlich geliefert.

Wer keine Vignette hat, muss im Kiez nun von 9 bis 16.59 Uhr pro Stunde einen Euro am Automaten bezahlen, ab 17 Uhr fällt der doppelte Preis an, also zwei Euro pro Stunde. Die Vignette kann beim Bezirksamt beantragt werden und kostet für die Gültigkeit von zwei Jahren einmalig 20,40 Euro. Ansässige Gewerbe können beim Ordnungsamt (Petersburger Straße 86-90) eine „Betriebsvignette“ für 90 Euro jährlich beantragen.