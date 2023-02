Berlin kreuzweise! Warum Wählen trotzdem wichtig ist

Leute, das ist doch nicht euer Ernst! Ich soll heute wählen gehen, weil die olle Chaos-Queen Berlin es nicht mal mehr auf die Kette kriegt, eine halbwegs ordentliche Wahl zu organisieren? Und jetzt also soll ich eine Regierung kreuzweise abwatschen oder bestätigen, die gefühlt gerade erst angefangen hat und dabei den Eindruck macht, als wolle sie am liebsten schon wieder aufhören, aber vielleicht auch nicht?

Und hinterher ist das sowieso alles egal, weil noch das Bundesverfassungsgericht mit bürgeramtstypischer Verspätung entscheiden könnte, dass die Wiederholung der Wahl zwar nicht wiederholt werden muss, aber eigentlich doch so gar nicht nötig war?

Tja, und selbst wenn diesmal meine abgegebene Stimme als gültig gewertet werden sollte und sich eine neue Regierung findet oder sich die alte als neu zu erfinden versucht, was würde sich dann überhaupt ändern – wenn am Ende die Bezirke doch machen, was sie wollen und wegen Personalmangels nicht können, was sie sollen, und wen, verdammt, soll ich denn überhaupt wählen? Ja, das ist mein Ernst: Ich geh trotzdem hin.

Leuchtende Augen bei der ersten gesamtdeutschen Wahl

Den alten Zettel hab ich noch. Gerade war über Nacht ein kühner Traum wahr geworden, hatten Familien auf einst getrennten Bürgersteigen wieder zusammengefunden. Die geteilte Stadt war plötzlich wieder vereint und ich sah als Jugendlicher in einem ehemaligen Klub der Volkssolidarität zu, wie die erste gesamtdeutsche Wahl ausgezählt wurde.

Ich notierte mir die Ergebnisse in meinem Stimmbezirk in Pankow: PDS 244 Stimmen, SPD 237, CDU 185, Bündnis 90 116, FDP 78, Grüne 18, Graue 12, Republikaner 11 – und eine Stimme für die Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands.

Wahlplakate der Kanzlerkandidaten Lafontaine (SPD) und Kohl (CDU) vor der Bundestagswahl 1990. © imago stock&people / imago stock&people

Allein diese Vielfalt in einer rasanten Zeit – Wahnsinn! Was mich damals auch faszinierte: die konzentrierte Freude der Menschen am Auszählen und am Zugucken. So geht das also, wenn man eine richtige Wahl hat.

Wählen ist ein Privileg, das wir uns nicht durch Schusseligkeit oder Faulheit aus der Hand nehmen sollten. Tagesspiegel-Autor Robert Ide

Zettelfalten – so hieß es in der DDR. Man musste nicht mal ankreuzen, und am Ende wurden vorher festgelegte Ergebnisse verkündet. Einen weißen Zettel hochhalten und dafür im Knast landen – so brutal wie in Russland funktioniert Diktatur heute.

Selbst eine leise Stimme zählt nicht, darf nicht zu hören sein. Wir dagegen können sagen, was wir wollen (auch wenn manche öffentlich das Gegenteil behaupten und sich schon damit selbst widerlegen).

Wir können wählen, wie wir wollen. Und wir können live dabei sein – mit den eigenen Stimmen für Kiez und Stadt (diesmal sind es nur drei), mit den eigenen Augen beim Auszählen im Wahllokal.

Es ist ein Privileg, das wir uns nicht durch Schusseligkeit oder Faulheit aus der Hand nehmen sollten. Auch nicht von unserer eigenen Ohnmacht über das Chaos, das im durchkapitalisierten Berlin immer bestens organisiert zu sein scheint.

Was soll sich schon ändern, wenn ich wählen gehe? Vielleicht ja wenigstens der Blick auf die eigene Stadt. Sie ist nicht Senatorinnens Werk und Stadtrats Beitrag, sondern sie besteht aus dir, mir, uns.

Mit unseren Füßen stolpern wir über vollgerümpelte Bürgersteige, mit unseren Händen drängeln wir in der S-Bahn oder auf zugeparkten Straßen rum, mit unseren Augen können wir – spätestens am Wahltag – die unsanierten Schulen nicht mehr übersehen, mit unseren Ohren könnten wir mal Menschen neben uns zuhören, denen es nicht so gut geht und die trotzdem was aus meinem, deinem, unserem Kiez machen wollen.

Die einfach damit anfangen, das Grau bunt anzustreichen, zum Durchlüften zu begrünen, mal das Wachstum der Stadt neu zu denken als man das angeblich schon immer gemacht hat. Jede und jeder kann was ändern. Das muss nicht nur die Politik tun, sie kann vieles offensichtlich auch gar nicht.

Jede Stimme ist (ge)wichtig

Schon sich aufzuraffen, um wählen zu gehen, schon ein paar Gedanken auf eine Entscheidung zu verwenden, die anstrengend ist, aber wichtig für die Stadt, in der man lebt, weil sie so lebendig bleibt – schon allein das bewirkt Veränderung. Meckern kostet nicht mal Überwindung, in Berlin schon gar nicht. Wählen dagegen fällt schwer, gerade jetzt in Berlin. So wird jede Stimme gewichtig.

Klar, die meisten Wahlplakate sind platt gepresstes Sprüche-Styropor. Klar, die meisten Koalitionsaussagen kann man nach Sonntag, 18 Uhr in die Wahlwiederholungstonne kloppen. Klar, die Landespolitik ist so wenig Politik-Bundesliga wie die Friedrichstraße ein Prachtboulevard.

Aber es gibt Leute in jedem Wahlkreis, die sind stets ums kleine Ganze bemüht, während andere längst fröhlich Feierabend feiern. Wer’s anders haben will, kann ja mal bei sich anfangen. Und auch was für andere tun.

Eine Wahl ist immer auch ein hoher Akt der Gemeinsamkeit. Tagesspiegel-Autor Robert Ide

Womöglich ist das sogar das Wichtigste am Urnengang heute, und vielleicht kann man das gar nicht oft genug wiederholen: Die Wahl ist eine Entscheidung nicht nur fürs eigene Ich, für die Selbstprofilierung im sozialen Netzwerk, für den Augenblicks-Kick beim nächsten Metropolen-Event, für die angebliche Freiheit, auf niemand anderen mehr achten zu müssen.

Eine Wahl allein in der Kabine ist zwar höchst individuell, aber dabei doch ein hoher Akt der Gemeinsamkeit – die Bestätigung dafür, in einer immer schneller auseinanderdriftenden Stadt ein Teil von allen zu sein. In jeder Gemeinschaft sollte die Stimme von jeder und jedem gleich gehört werden.

Und wenn auch nur eine nicht richtig gezählt wurde, dann fehlt allen etwas. Dann müssen, so wie heute, eben alle noch einmal zusammen ran. Das nervt natürlich. Ist aber immer noch besser, als einzeln zu verstummen.

Ich geh heute hin. Selbst wenn Berlin mich manchmal kreuzweise kann. Drei Kreuze ist es mir wert: unser Wir.

