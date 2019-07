Die Humboldt-Universität wird künftig das Palais am Festungsgraben nutzen. „Das Konzept des offenen Hauses hat das Auswahlgremium überzeugt“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung. Müller erwartet, dass in dem Schmuckstück Unter den Linden wechselnde Themen behandelt werden – von Flucht, Vertreibung bis hin zu Klimawandel. Dieses „offene Haus“ favorisierte auch die landeseigene Immobilienfirma „Berlinovo“.

Auch das Maxim-Gorki-Theater, die Hochschulplattform für Geflüchtete „Kiron“ und andere Initiativen hatten sich für die Nutzung des Palais am Festungsgraben beworben.

Mehr zum Thema Palais am Festungsgraben Zukunftsforscher wollen „Haus für die Vereinten Nationen“ in Mitte

Mehr dazu hier in Kürze.