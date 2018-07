An der Friedrichstraße Ecke Unter den Linden hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer wurde unter einem Lastwagen eingeklemmt. Der genaue Hergang ist noch ungeklärt.

Die Berliner Feuerwehr war mit 28 Kräften im Einsatz und konnte den eingeklemmten Motorradfahrer schnell befreien, wie sie via Twitter mitteilt. Der Mann war am Einsatzort noch ansprechbar und musste mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und wurde rettungsdienstlich behandelt, wie eine Sprecherin der Feuerwehr dem Tagesspiegel schilderte. Die Unfall-Kreuzung bleibt bis auf weiteres gesperrt. (Tsp)