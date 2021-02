Der Berliner CDU-Sportpolitiker Stephan Standfuß will für die deutschen SportlerInnen einen Ersatz-Wettkampf, sollten die Olympischen Spiele im Juli und August in Tokio ausfallen. „Eine nationale Ersatzveranstaltung in Berlin wäre eine tolle Perspektive für die SpitzensportlerInnen aus ganz Deutschland“, sagte Standfuß dem Tagesspiegel. Mit seiner Position vertritt er keine Einzelmeinung, sondern die Position der Berliner CDU.

Die TopathletInnen würden sich oft mehrere Jahre auf den Leistungshöhepunkt mit bis zu 30 Stunden Training in der Woche vorbereiten. „Wenn eine Stadt das in geeignetem Format zügig und unter Einhaltung der Pandemie-Schutzmaßnahmen umsetzen kann, dann ist das Berlin“, sagte Standfuß.

Deutsche SpitzensportlerInnen sollten nicht ohne Gewissheit bleiben und ein zweites Mal komplett enttäuscht werden. „Wir müssen daher verhindern, dass die Sportlerinnen und Sportler erneut enttäuscht werden und möglicherweise in ein Loch fallen“, sagte der CDU-Politiker.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Einhaltung des Infektionsschutzes stelle eine ganz besondere Herausforderung dar. Das Istaf im vergangenen Jahr und das Indoor-Istaf vor kurzem hätten aber gezeigt, dass Berlin diese Herausforderungen meistern könne.

Mehr zum Thema Impfdebatte vor Fußball-EM und Olympischen Spielen Sollen Profisportler bevorzugt geimpft werden?

Annika Schleu, Berliner Athletin im Modernen Fünfkampf, sagte am Freitag im Sportausschuss, dass sie die Idee einer nationalen Ersatzveranstaltung in Berlin analog zu den German Finals „sehr interessant“ finde. Unter der Bezeichnung "Die Finals-Berlin 2019" fanden vom 30. Juli bis 4. August 2019 gleichzeitig zehn Veranstaltungen zu Deutschen Meisterschaften in Berlin statt.