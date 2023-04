Berlin-Tempelhof 57-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag in Berlin-Tempelhof ein Radfahrer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, wurde der 57-Jährige gegen 15.30 Uhr von einem 62-jährigen Autofahrer beim Linksabbiegen von der Schöneberger Straße in die Borussiastraße erfasst. Der Radfahrer sei links neben dem Auto in die gleiche Richtung gefahren, so die Polizei.

Rettungskräfte brachten den verletzten Radfahrer mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Die Polizei ermittelt. (Tsp)