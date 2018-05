Erst Streit zwischen Kindern, dann prügeln sich die Erwachsenen: Zwei miteinander entfernt verwandte Familien lieferten sich am Montag in Gesundbrunnen und später in einem Krankenhaus eine Schlägerei. Der Auslöser: Die Kinder haben sich zunächst auf dem Spielplatz gestritten. Später verfolgten acht Männer und eine Frau einen 25 Jahren alten Verwandten und dessen Frau bis ins Krankenhaus und attackierten sie dort mit Schlägen und Tritten. Mehrere Unbeteiligte, die den Streit schlichten wollten, seien ebenfalls gefährdet worden, teilte die Polizei mit. Die musste mit mehreren Streifenwagen anrücken. Die Beamten nahmen die neun Angreifer gegen 21.30 Uhr mit auf die Wache, um deren Personalien festzustellen. (Tsp)