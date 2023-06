Berliner Charité-Experte gibt Hitze-Tipps „Ich empfehle, sich morgens und abends zu wiegen“

In dieser Woche könnte Berlin das erste Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke knacken. Mit der steigenden Hitze nehmen gesundheitliche Risiken für den Kreislauf zu: Kopfschmerzen, Schwindel und Müdigkeit sprechen für eine Hitzebelastung des Körpers. Was können Berliner bei zunehmenden Temperaturen tun? Hanns-Christian Gunga von der Berliner Charité, Mediziner und Experte für extreme Umweltbedingungen, gibt Tipps.