Vom Arbeiterviertel zum Latte-Macchiato-Distrikt für die gehobene Mittelschicht - der Prenzlauer Berg war der Vorreiter für die "Gentrifizierung" in Berlin. Das hat sich in den Bodenpreisen niedergeschlagen. Rund um die Wörther Straße stieg der durchschnittliche Quadratmeterpreis von 460 Euro im Jahr 2008 auf 5500 Euro pro Quadratmeter in diesem Jahr. Dies hat eine Langzeitvergleich der Bodenpreise vom RBB ergeben, der sich dabei auf Zahlen des Gutachterausschusses für Grundstückspreise beruft. Ähnlich schwindelerregende Preisanstiege gibt es in Mitte und Charlottenburg: in Mitte im Bereich der Heidestraße sowie des westlichen Spandauer Schifffahrtskanals. Dass die Preise dort drastisch stiegen, hängt allerdings mit der Umwandlung der früheren Bahnbrache zur Europacity zusammen. Nördlich des Hauptbahnhofs entsteht ein neuer Stadtteil. Dazu mussten Straßen gebaut, Leitungen verlegt und Baurecht geschaffen werden. Ein Teil dieser Kosten muss der Grundstückseigentümer übernehmen und dadurch steigen die Bodenpreise.

Von 500 auf 5000 Euro je Quadratmeter stiegen innerhalb der letzten zehn Jahre auch die Bodenpreise zwischen Köpenicker Straße und Schulze-Delitzsch-Platz, ebenfalls in Mitte. In Charlottenburg melden die Gutachter eine Verzehnfachung der Baulandpreise an der südlichen Bismarckstraße bis zur S-Bahn. Auch hier sind die Flächen allerdings zuvor nicht zum Wohnen genutzt worden, so dass diese nicht repräsentativ für das Marktgeschehen insgesamt sind.

Chefgutachter: "Die Renditerechnung geht nicht mehr auf"

Die hohen Bodenpreise in Berlin machen den Bau günstiger Mietwohnungen unmöglich. Der Chef des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Reiner Rössler sagte dem Tagesspiegel: „In vielen Fällen geht die Renditerechnungen von Investoren wegen der hohen Bodenpreise nicht mal mehr auf“. Käufer spekulierten wohl auf einen Anstieg der Berliner Preise auf das Niveau anderer Metropolen wie London oder Paris, vermutet Berlins oberster Gutachter. Der Gutachterausschuss stützt sich bei der Ermittlung der Bodenpreise auf Kaufverträge über vollzogene Grundstücksgeschäfte und spiegelt damit das reale Marktgeschehen und nicht die Preiserwartungen eines Verkäufers.