Berliner Inseln Lohmühleninsel – die Kreuzberger Mischung

Am östlichen Ende Kreuzbergs umschließen Spree, Landwehrkanal und Flutgraben die schmale, nur etwa sechshundert Meter lange Lohmühleninsel, die so sehr ins Stadtbild eingepasst ist, dass sie als Insel meist gar nicht wahrgenommen wird. Zur Lohmühleninsel zieht es die Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen: Die einen sind mit dem Kind im Wagen zum Spielplatz unterwegs, die anderen mit einem Getränk in der Hand Richtung Clubs und Bars, manche wollen mit dem Hund an der Leine zum Grünstreifen oder mit dem Ball im Gepäck zu einer der hiesigen Sportanlagen.