Berliner Medienanwalt Christian Schertz „Wenn Menschen einen Fehler machen, haben wir die Tradition, auf sie einzutreten, bis sie am Boden liegen“

Herr Schertz, welchen Wert hat Privatsphäre heutzutage überhaupt noch?

Ich stehe ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos da, wenn ich sehe, dass Menschen inzwischen keine Scheu mehr haben, alles von sich preiszugeben und im Internet zu posten: Wo sie gerade essen gehen, welche Erkrankungen sie haben, mit wem sie zusammen sind. Ich sage es in allen Vorträgen, ich sage es all meinen Mandaten und ich sage es auch meinen Studenten an der Uni: Überlegt euch ganz genau, was ihr von euch privat preisgebt; ihr kriegt das nie wieder zurück. Und: Ihr öffnet die Tür...

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden