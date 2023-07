Berliner Musikmanagerin Sehriban Cirik „In meiner Kultur werden Werte über Musik vermittelt“

Bei einer Vorstellungsrunde sollte Sehriban Cirik kürzlich ihren Musikgeschmack anhand einer Eis-Sorte beschreiben. Ihre Wahl fiel auf Schlumpf-Eis. Das Blau auf der Zunge bleibe kleben und gehe nicht so einfach weg. Ähnlich verhalte es sich auch mit Hip-Hop, erklärte sie in der Runde. Die Kultur sei in nahezu jedem Land der Welt präsent und hinterlasse viele Spuren.

In Ciriks Fall findet man die ersten Spuren in Nord-Charlottenburg. Musik sei schon immer ein fester Bestandteil ihres Lebens gewesen. Ihr Vater spielt Saz, eine türkische Gitarre. „In meiner Kultur werden Werte über Musik vermittelt“, sagt Cirik. Humanistische Werte wie Nächstenliebe seien das beispielsweise. In einem Berliner Jugendzentrum hat Cirik dann das Tanzen gelernt, die passende Rap-Musik von Busta Rhymes oder Missy Elliott schallte aus ihrem Jugendzimmer.

Cirik bewegte sich zwischen der türkischen und deutschen Kultur, wusste damals noch nicht genau, wo sie hingehörte. Als sie den Musiksender MTV für sich entdeckte, kam für Cirik noch eine dritte Kultur hinzu. „Hip-Hop hat das alles gut verbunden, gerade in Berlin. Ich war beim Tanzen nicht die Einzige, die diese Probleme hatte. Ich habe mich dort zu Hause gefühlt“ sagt Cirik.

Wenn die Leidenschaft zum Beruf wird: Dass Sehriban Cirik heute Head of Hiphop bei Amazon Music ist, wäre für sie früher unvorstellbar gewesen. © Niklas Kamp

Zu dieser Zeit wurde ihr klar, dass ihr späterer Beruf mit Musik zu tun haben müsse – nicht zwangsläufig auf der Bühne, aber gerne dahinter. Zunächst schloss Cirik als Grundlage ein Volkswirtschaftsstudium ab, bevor sie Labelmanagerin und Junior A&R bei Chapter One, einem Hip-Hop-Sublabel von Universal, wurde. Inzwischen arbeitet sie als Head of Hip-Hop bei Amazon Music.

In der Berliner Dependance in Kreuzberg blickt Cirik auf ihren bisherigen Weg zurück. In dieser Position bei Amazon Music zu sitzen, sei für sie früher unvorstellbar gewesen. „Mein Vater kam als Mechaniker aus der Türkei nach Deutschland. Meine Eltern haben alles gegeben, damit man hier etwas erreicht.“ Cirik habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, sie müsse mehr leisten als andere.

Von ihrer Leidenschaft für Hip-Hop profitiert sie heute. Die Stelle Head of Hip-Hop bei Amazon Music ist in Deutschland einmalig, es gibt keinen Head of Rock oder Head of Techno, lediglich einen Head of Music. „Hip-Hop ist eine eigene Jugendkultur, die man nicht so nebenbei machen kann“, sagt Cirik.

So wie sie selbst durch die Hip-Hop-Kultur Werte vermittelt bekommen hat, möchte sie diese auch in ihrer Funktion an die künftige Generation weitergeben. Besonders am Herzen liegt ihr dabei, den Kampf gegen Rassismus und Sexismus zu meistern und Stereotype in einem immer noch sehr von Männern dominierten Genre zu durchbrechen. „Ich habe früher einige Hürden überwinden müssen, weil ich weiblich und Person of Color bin“, sagt Cirik. „Man muss überzeugen, um ernst genommen zu werden.“

Wie der Gemeinschaftsaufbau für Frauen und Women of Color im deutschen Hip-Hop gelingen kann, zeigt ein bereits 2022 von Cirik initiiertes Projekt. Im Mittelpunkt von „The Female Collabo“ standen die sechs Künstlerinnen Nessi, Alicia Awa, Bounty & Cocoa, Celo Minati und Charisma. Mit „Wenn ich will“ lieferten sie eine Female Empowerment-Hymne, in der die individuelle Weiblichkeit jeder Künstlerin in den Vordergrund gerückt wurde. Auch hinter den Kulissen wurde das Projekt fast ausschließlich mit Frauen besetzt, sei es bei der Beat-Produktion oder beim Videodreh.

In ihrem eigenen Podcast „Femme Craft“ spricht Cirik dazu mit Frauen, die ebenfalls gewisse Hindernisse überwinden mussten. Alle kommen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wie Musik, Mode oder Journalismus und sind dennoch ihren Weg gegangen.

Als Mentorin unterstützt Cirik zudem die Produzentin Sirin, die unter anderem für die aufstrebende Berliner Rapperin Wa22ermann produziert. Sirin, erzählt Cirik, habe auch einige Hürden hinter sich, weil es wenig bis gar keine weiblichen Vorbilder in der Beat-Produktion gebe. „Es wäre doch nicht schlecht, wenn Schulen beispielsweise DJ-Workshops anbieten und Räume schaffen würden, in denen der Austausch klappt“, sagt Cirik. Bei ihr im Jugendzentrum hat es damals schließlich auch funktioniert.