Berliner Nageldesignerin Camilla Inge Volbert „Mit den Nagelspitzen kann man gut Pommes aufspießen“

Frau Volbert, Maniküre, Nailart, Nageldesign – für Ihren Beruf gibt es viele Bezeichnungen. Wie nennen Sie das, was Sie machen?

Ich würde mich in erster Linie als Designerin bezeichnen, weil es auch das ist, was ich studiert habe. Ich beschäftige mich spezifisch mit Nägeln, aber ich finde auch, dass da viele künstlerische Aspekte hinzukommen, weswegen der Designbegriff vielleicht auch zu eng ist.