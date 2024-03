Berliner Parks im Trockenstress Mit Präriegras und Hundsrose gegen den Klimawandel

Zartes Grün an den Büschen und Bäumen, in den Beeten blühen die Osterglocken – fast überall im Kienbergpark in Marzahn-Hellersdorf treibt der Frühling neues Leben aus den Ästen. Nur für die allermeisten Pappeln am Hang unter der Seilbahn scheint die Zeit irgendwie abgelaufen: Großflächig blättert Rinde vom Stamm, die Äste sind kahl, manche brechen bei der kleinsten Berührung ab.