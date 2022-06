Die Kriminalpolizei Berlin fahndet nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter.

Der Mann wird verdächtigt am 5. August in einem Bus der Linie 124 sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen zu haben.

Im Rahmen der Fahndung hat die Polizei nun mehrere Bilder veröffentlicht und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.

In der Buslinie 124 soll der Mann am 5. August vergangenen Jahres ein Kind sexuell belästigt haben. Foto: Polizei Berlin

Es stellen sich folgende Fragen:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 913555, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.