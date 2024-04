Berliner Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Auto und Lkw brennen in Alt-Treptow

Ein Auto und ein Lkw haben am frühen Mittwochmorgen in Alt-Treptow gebrannt. Ein Anwohner rief die Feuerwehr, als er Feuer im Fahrerraum eines geparkten Autos bemerkte, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte. Das Feuer griff auf das gesamte Auto über und beschädigte zwei weitere Autos sowie einen Baum, hieß es.