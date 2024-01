Berliner Polizei hatte nach ihm gesucht Vermisster US-Amerikaner wohlauf wieder da

Ein 38-Jähriger, der seit dem 21. Januar in Berlin vermisst war, ist inzwischen wieder da. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde der US-Amerikaner am vergangenen Samstag wohlauf angetroffen.

Zuvor hatte die Berliner Polizei mit mehreren Bildern die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche dem Mann gebeten. Er hatte den Angaben zufolge seine Arbeitsstelle in Kreuzberg gegen 23 Uhr verlassen und war seitdem nicht mehr in seine Wohnung zurückgekehrt. (Tsp)