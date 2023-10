Berliner Polizei löst Demo auf Tausend Menschen bei Palästina-Protest auf dem Potsdamer Platz – zahlreiche Festnahmen

Etwa tausend Menschen haben sich am Sonntag auf dem Potsdamer Platz in Berlin zu einer verbotenen pro-palästinensischen Kundgebung versammelt. Die Polizei löste die Demonstration am frühen Abend auf. Dabei gab es zahlreiche Festnahmen.

Viele Versammelte schwenkten Palästina-Fahnen. Einige trugen auch die Kufiya, bekannt als Palästinensertuch. Zu hören waren Rufe wie „Free, free Palestine“, „Allahu Akbar“ oder „Hoch die internationale Solidarität“.

Ein Kind hielt ein Schild hoch: „Gaza, vom größten Gefängnis der Welt zum größten Friedhof der Erde!“ Auch ein Plakat mit der Aufschrift „Genozid ist keine Lösung“ war zu sehen.

„Mit unserem Blut und unserer Seele werden wir uns für Al-Aqsa aufopfern!“, übersetzte der Verein democ, der extremistische Bewegungen beobachtet, arabische Rufe aus der Menge. Die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ist eine der wichtigsten Stätten des Islam.

Angriffe auf die Polizei, Böller gezündet

Die Polizei forderte die Versammelten immer wieder über Lautsprecher dazu auf, den Platz zu verlassen. Allerdings kam kaum jemand aus der aufgebrachten Menge dieser Anordnung nach.

Mit mehreren Mannschaftswagen rückte die Polizei an, immer wieder ging sie in Gruppen in die Menge. © Marius Gerards

Rund 500 Einsatzkräfte waren zum Potsdamer Platz angerückt. Gezielt gingen starke Kräfte in die Menge. Nach Angaben eines Polizeisprechers seien gezielt Rädelsführer ausfindig gemacht und in Gewahrsam genommen worden, um ihre Identität festzustellen.

Wiederholt kam es dabei zu Angriffen gegen Einsatzkräfte, nach Polizeiangaben wurde mindestens eine Einsatzkraft verletzt. Eine Festnahme konnte die Polizei nur unter der Androhung von Pfefferspray durchsetzen, da sich zu viele Menschen um die Einsatzkräfte drängten und sie behinderten. Mehrfach wurden auch Böller gezündet.

Nach etwa zwei Stunden besetzte die Polizei die Mitte des Platzes und trieb die Menge auseinander. Die Teilnehmenden zerstreuten sich in kleineren Gruppen in die umliegenden Straßen.

Polizeisprecher: Kleine Mahnwache wurde „gekapert“

Mehrere pro-palästinensische Stimmen in Berlin hatten über soziale Medien zu der Versammlung aufgerufen. Ursprünglich war allgemein für „Frieden in Nahost“ eine „Mahnwache für die zivilen Opfer der Menschen in Nahost“ angemeldet worden.

Nach Angaben des Polizeisprechers wurden dafür lediglich 50 Teilnehmende erwartet. Diese Mahnwache sei jedoch „gekapert“ worden. Nachdem der Anmelder sich von dem großen Protest distanziert und die Versammlung beendet habe, sei man von einer verbotenen Ersatzveranstaltung ausgegangen, die dann aufgelöst wurde.

Die Berliner Polizei hatte zuvor bereits mehrere Versammlungen und Ersatzveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt verboten. Begründet wurde das mit der Erwartung, dass antisemitische, extremistische oder gewaltverherrlichende Inhalte geäußert werden könnten.