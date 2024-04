Berliner SPD-Kandidatenduo zu Klimapolitik „Die Brechstange der Grünen ist gescheitert“

Das Kandidatenduo im parteiinternen Rennen um den SPD-Landesvorsitz Raed Saleh und Luise Lehmann will Klima- und Sozialpolitik in Berlin stärker zusammenbringen. Gesellschaftliche Akzeptanz für eine Klimapolitik sei nur über eine starke Sozialpolitik zu erreichen, sagte Bezirkspolitikerin Lehmann am Donnerstag bei einem Termin in der Berliner Stadtmission. „Damit wir uns solche Klimaziele setzen und auch erreichen können, müssen wir erstmal erreichen, dass die Menschen keine drängenden existentiellen Sorgen haben.“