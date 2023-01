Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage Intensivtäter soll als Escortdame 4970 Euro erlangt haben

Ein 36-jähriger Mann hat sich auf einer Internetplattform als Escortdame ausgegeben und so mindestens zwei Männer abgezockt. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Im Frühjahr 2022 hatte demnach nichtsahnend ein 58-Jähriger die vermeintliche Frau gebucht. Danach ging der Betrug erst richtig los: Der Tatverdächtige gab sich als Fahrer der Dame aus und behauptete, sich die Wohnung des Kunden angeblich zu ihrem Schutz ansehen zu wollen. Die vereinbarten 310 Euro für den Service der Escortdame nahm er gleich mit.

Einen Tag später meldete sich der vermeintliche Ehemann der Escortdame. In dieser Rolle forderte der Tatverdächtige „Blut oder Ehre“, weil er sich in letzterer verletzt fühle. Seine Ehre konnte für 2010 Euro wieder hergestellt werden. Es verging ein Monat, bis ein Zettel im Briefkasten des Kunden lag. Inzwischen war angeblich die ganze Familie der Escortdame erbost. Sie wollte ihn entführen, was mit einer Zahlung von 2000 Euro zu verhindern wäre. Jedes Mal zahlte der Kunde.

Die Methode schien erfolgreich, und so gab sich der 36-Jährige in einem weiteren Fall als Escortdame aus. Diesmal war es ein 32-Jähriger, der die vermeintliche Dienstleistung für 150 Euro buchte. Der Kunde sagte das Treffen ab, doch Stornierungsgebühren in Höhe von 100 Euro wurde ihm trotzdem in Rechnung gestellt. Elf Tage später wurden „sonstige Gebühren“ und damit 250 Euro fällig.

Mitte August schließlich tauchte der Tatverdächtige vor der Wohnungstür des Opfers auf. Er forderte 300 Euro, „um Besuch von vier weniger freundlichen, gewaltbereiten Leuten zu vermeiden“ – weil sich der Mann nicht für die Absage des Termins entschuldigt habe.

Der Angeklagte ist der Staatsanwaltschaft als Intensivtäter bekannt. Nun hat sie zwei Anklagen wegen dreifacher räuberischer Erpressung und dreifachen Betruges am Landgericht Berlin erhoben. (Tsp)













Zur Startseite