Berliner Twitter-Star Özge İnan „Man muss mehr bieten als nur Empörung“

In Özge İnans Debütroman „Natürlich kann man hier nicht leben“ (Piper) gibt es eine Stelle, an dem es einer der Figuren plötzlich Sprache verschlägt. Ironischerweise wird dieser Moment im Buch sehr eloquent beschrieben: „Jedes Mal, wenn seine Sprache ihm keine Hilfe war, fühlte es sich an wie ein kleiner Verrat, ein Schulterzucken eines sonst bedingungslos loyalen Freundes.“