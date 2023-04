100 wichtigste Köpfe der Berliner Wirtschaft (81-90) Sigrid Nikutta ist gut im Verkuppeln

In dieser vorletzten Folge unserer Serie der „100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wirtschaft“ könnte man schon mal die Frage stellen, welche Gemeinsamkeit die bisher genannten Personen verbindet.

Lassen wir Statistiken über Studienfächer, Doktortitel, Herkunft und Geschlecht beiseite, fällt auf, dass fast alle mehr oder minder große Kommunikationstalente sind. Aber nicht Wort-im-Munde-Herumdreher, Paragrafenreiter. Eher Moderatoren, Motivatoren, Begeisterer, Möglichmacherinnen.

Bei unserer Serie der „100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wirtschaft“ gilt die Regel: Die Reihenfolge der Nennung spielt keine Rolle. © Tsp

Um erfolgreich oder gar „wichtig“ zu sein, erfordert es mehr als formale Bildung. Man braucht soziale Intelligenz, Empathie, muss zuhören können. Die Frau, die heute im Fokus steht, verbindet diese Talente mustergültig. Als promovierte Psychologin leitet sie ein Unternehmen, in dem es ausgesprochen handfest zugeht. (kph)

81. Sigrid Nikutta, Deutsche Bahn

Sigrid Nikutta in ihrem Büro im Bahn Tower am Potsdamer Platz in Berlin. © IMAGO/Funke Foto Services/Reto Klar via imago-images.de

Sie gilt als Managerin für die hoffnungslosen Fälle in Berlin. Speziell die, die chronisch rote Zahlen schreiben, die der Staat aber aus strategischen Gründen erhalten will und muss, damit das Zusammenleben weiter funktioniert.

So rekrutierte der Aufsichtsrat der Berliner Verkehrsbetriebe vor 13 Jahren Sigrid Nikutta, damals erst Anfang 40, für den Vorstandsvorsitz. Die Mitglieder hatten erkannt, dass man bei der maroden BVG nicht weiterkommen werde mit immer neuen Sparmaßnahmen aus dem McKinsey-Handbuch. Das Image war mies. Kommunikation war gefragt. Und Organisation.

Beides brachte Nikutta mit. Geboren in Polen und aufgewachsen im ostwestfälischen Städtchen Enger, hatte sie ihren Doktor in Psychologie in München gemacht und für die DB Cargo, die Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn, in Polen gearbeitet. In Berlin verwandelte sie die landeseigene BVG in fast zehn Jahren mitnichten zur Cashcow für den Finanzsenator, aber sie organisierte, dass Angestellte, Fahrgäste und Touristen Berlins sich wieder versöhnten mit ihrer BVG. Der Slogan „Weil wir Dich lieben“ stammt aus jener Zeit.

Zum Jahresbeginn 2020, Covid-19 wurde erst Wochen später zum Megathema, wechselte sie zurück zu Ihrer alten Arbeitgeberin, der DB Cargo, diesmal auf den Chefsessel – und als Vorständin für Güterverkehr in die Konzernzentrale der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz. Seither sieht man Sigrid Nikutta auf Fotos öfter mit Schutzhelm auf dem Kopf, nicht nur in Deutschland.

Teil Ihres Jobs ist es, der Politik zwischen Berlin und Brüssel klarzumachen, wie wichtig es sei, endlich deutlich mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen, dass die Kapazitäten im Netz aber begrenzt sind, wenn Politik nicht investiert. Es braucht Geld für Digitalisierung. Das Ziel ist Wettbewerbsneutralität. An Nikuttas Erfolg bei der defizitären DB Cargo hängen 31.000 Jobs.

Als Managerin spielt sie in Europas Champions League, läuft aber oft und gern in unserer Regionalliga auf, unter anderem beim Verein der Kaufleute und Industrieller (VBKI), in dessen Präsidium sie sich seit Jahren sitzt („eine Herzenssache“) oder im Kuratorium der Stiftung Ernst Reuter Archiv, wo unter anderem das Erbe des Gründers der BVG bewahrt, und in die Zukunft übersetzt wird.

Sigrid Nikuttas Deutsche Bahn ist Berlins größte Arbeitgeberin und Berlin ist Nikuttas Heimat, die ihres Gatten und der fünf gemeinsamen Kinder. Diese Frau wird weiterhin kräftig mitmischen in Berlin – und da scheint es nur eine Frage der Zeit, bis man ihr die Verantwortung über den nächsten (fast) hoffnungslosen Sanierungsfall überträgt: Der heißt vielleicht Hertha BSC. (kph)

82. Johannes Evers, Berliner Sparkasse

Johannes Evers hat als langjähriger Chef der Berliner Sparkasse beste Beziehungen und einen gutes Gespür für die wirtschaftliche Lage der Stadt. © Berliner Sparkasse

Schon 1999 kam Johannes Evers, promovierter Wirtschaftsmathematiker, zur Berliner Sparkasse, damals noch Teil der Bankgesellschaft Berlin. 2009 wurde er Vorstandschef. Nebenher engagiert sich der 61-Jährige in diversen Aufsichtsräten, in der Ernst-Reuter-Gesellschaft sowie im Kuratorium der Freien Universität. Evers, der aus dem Landkreis Kleve stammt, ist begeisterter Läufer und Fahrradfahrer. Daher passt es gut, dass am neuen Bürogebäude der Sparkasse am S-Bahnhof Johannisthal ein „Activity-Pfad“ eingerichtet wird. (loy)

83. Jürgen Leibfried, Bauwert AG

Projektentwickler Dr. Jürgen Leibfried hat die Bauwert Gruppe im Jahr 1983 gegründet. Er hat mehr als 320 Objekte im Wert von mehr als 4,7 Milliarden Euro realisiert. © Promo

Jürgen Leibfried ist einer von drei Vorständen der Bauwert AG. Er gründete das Unternehmen 1983 in München. Inzwischen entwickelt die Bauwert mit Schwerpunkt in Berlin und dem Umland Miet- und Eigentumswohnungen, überwiegend im hochpreisigen Segment. Der 69-Jährige wirbt schon länger dafür, die Bildung von Wohneigentum zu fördern und sogar die landeseigenen Wohnungen als Eigentum verkaufen zu lassen. Es sieht so aus, als könnte der neue Senat für solche Forderungen aufgeschlossener sein als die vorangegangenen. (roe)

84. Tanja Wielgoß

Tanja Wielgoß hat bereits große Unternehmen wie die BSR und die Vattenfall Wärme AG geführt. © cameraworkers.com

Die promovierte Politologin hat schon so einiges gemacht: Sie baute Deutschlands Airline-Verband als Geschäftsführerin auf, war Partnerin bei der Unternehmensberatung Kearney. Danach ging sie als technische Vorständin zur Berliner Stadtreinigung (BSR), wo sie erstmals in ihrer Geschichte Frauen in der Müllabfuhr einstellte. Anschließend war sie als technische Vorständin der Vattenfall Wärme, ihr Ziel: Stadtwärme soll ein Synonym für zukunftsfähige, klimaneutrale Wärme werden – nicht nur in der Hauptstadt.

Und jetzt? Sie selbst sagt, sie führe „ihre breit gefächerten Kompetenzen zusammen“. Sie ist sowohl Co-Gründerin des Frauenteams FC Viktoria Berlin als auch mehrfache Aufsichtsrätin. Sie engagiert sich beim globalen Logistik- und Supplychain-Unternehmen 4flow, bei den Wirtschaftsförderern von Berlin Partner und im Kuratorium bei der TU Berlin. (tabu)

85. Christian Andresen, Dehoga

Wichtige Stimme der Hotels und Gaststätten in Berlin: Christian Andresen. © DEHOGA

Christian Andresen wurde 1965 geboren, hat eine Ausbildung zum Hotelfachmann im Atlantic Hotel Kempinski in Hamburg absolviert, danach im Controlling in verschiedenen Positionen gearbeitet und 1999 das The Mandala Hotel am Potsdamer Platz gemeinsam mit Lutz Hesse eröffnet. Seit 2018 ist Andresen ehrenamtlicher Präsident des Hotel- und Gastronomieverbandes Berlin (Dehoga) und setzt sich in der Stadt für die Interessen für Hoteliers und Gastronomen ein. (jni)

86. Sebastian Stietzel, IHK

Sebastian Stietzel führt seine Beteiligungsgesellschaft Marktflagge und ist seit 2022 Präsident der IHK. © oromo/privat

Bei seiner Wahl zum Präsidenten der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Sommer vergangenen Jahres galt Sebastian Stietzel als Kandidat der reformorientierten Kräfte, die von Berlins größter Wirtschaftskammer mehr erwarten als marktliberale Parolen, sondern Impulse für wirtschaftlich, gesellschaftlichen und technologischen Fortschritt. Sie wurden nicht enttäuscht. Der stets verbindlich auftretende 43-jährige Vater zweiter Kinder verdient sein Geld mit Beratungen von und Beteiligungen an Start-ups. Er zählt schon qua Amt zu den ersten Ansprechpartnern jedes Regierenden Bürgermeisters in Wirtschaftsfragen. Und sollte ihm doch mal die Ideen ausgehen, fragt er seine Ehefrau: Auch Julia Kuntz-Stietzel findet sich unter den #100Köpfen dieser Liste. (kph)

87. Fabrizio Guidi, Sanofi

Fabrizio Guidi führt in Berlin die Geschäfte des Pharmakonzerns Sanofi für Deutschland, Schweiz und Österreich. © Sanofi in Deutschland

Fabrizio Guidi, promovierter Biochemiker aus der italienischen Schweiz, ist schon 20 Jahre in der Pharma-Branche tätig, als er 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung von Sanofi in Deutschland wird – nach Positionen in Frankreich, der Schweiz, der Türkei. Guidi ist für bundesweit fast 8000 Beschäftigte zuständig, von der Berliner Sanofi-Zentrale aus steuert er Marketing, Vertrieb, Lobbying. (hah)

88. Shaodong Fan, Renafan Pflegedienst

Shaodong Fan hat in drei Jahrzehnten ein millionenschweres Pflegeunternehmen aufgebaut. © RENAFAN GmbH

1986 kam Shaodong Fan von China nach Berlin und studierte Physik und Elektronik an der FU. Nach der Einführung der Pflegeversicherung setzte er 1995 den Grundstein für ein Millionengeschäft: Sein damals mit einer Partnerin gegründeter Pflegedienst Renafan macht heute einen Umsatz von 200 Millionen Euro pro Jahr. Der Geschäftsführer delegiert rund 4500 Mitarbeitende, darunter allein Hunderte in China. Der Senat vertraut Fan – und er sorgt dafür, dass ausländische Fachkräfte ins Land kommen. (sims)

89. Andrea Ludorf, Dussmann das Kulturkaufhaus

Andrea Ludorf führt das auch bei Touristen sehr beliebte Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße. © Dussmann das KulturKaufhaus/Peter Ludorf

Andrea Ludorf, 1976 in Pforzheim geboren, ist Geschäftsführerin bei Dussmann das Kulturkaufhaus. Die gelernte Buchhändlerin studierte Literaturwissenschaft und Geschichte in München. Zuletzt arbeitete sie als Vertriebsleiterin bei der Bastei Lübbe AG in Köln, bevor sie 2019 mit Mann und drei Kindern für das Kulturkaufhaus nach Berlin zog. Bei Dussmann waren bis vor der Pandemie 40 Prozent der Kunden Touristinnen und Touristen. Ludorf ist seit 2022 bei der IHK Mitglied der Vollversammlung. (jni)

90. Carola Zarth, Handwerkskammer

Handwerkskammerchefin Carola Zarth führt eine Kfz-Werkstatt und repräsentiert seit vier Jahren die Handwerkskammer. © Promo

Die erste Frau an der Spitze des Berliner Handwerks schlüpfte in große Schuhe, als sie vor vier Jahren zur Präsidentin gewählt wurde. Carola Zarths Vorgänger Stephan Schwarz hatte in seiner 16-jährigen Amtszeit das Handwerker-Image aufgehübscht. Die Kerndaten haben sich über die Jahre nicht verändert: rund 30.000 Betriebe mit etwa 190.000 Beschäftigten. Auch die Ausbildungszahlen sind einigermaßen stabil – mehr aber auch nicht. Der Fachkräftemangel ist die große Aufgabe von Zarth: Junge Leute von einer Ausbildung überzeugen. Die gelernte Großhandelskauffrau betreibt eine Kfz-Werkstatt in Charlottenburg. 1991 gründete sie den Landesverband der „Unternehmerfrauen im Handwerk in Berlin“. Zarth ist Mitglied der CDU, für die sie 2016 (vergeblich) für das Abgeordnetenhaus kandidierte. (alf)