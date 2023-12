Aus Caras wird Prêt à Manger Britische Fast-Food-Kette expandiert in Berlin

Das wird jetzt geografisch etwas verwirrend. Prêt à Manger heißt seit 1986 gegründete Fast-Food-Kette, die trotz des französelnden Namens („Fertig zum Essen“) aus London kommt. McDonald’s besaß eine Weile Anteile an ihr, heute ist sie im Eigentum der deutschen, in Luxemburg angesiedelten JAB Holding, die das Vermögen der Unternehmerfamilie Reimann verwaltet. Und am Ende, das ist nun mal so, sagen alle einfach nur noch „Pret“ zu ihr, gern mit englischer Aussprache – da macht sogar die eigene Website mit.