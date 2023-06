Ausgezeichnet ausgenutzt Praktikantinnen kritisieren Arbeit für die Berlin Music Video Awards

Es dürfte wieder heiß und eng werden im Gretchen Club in Kreuzberg an diesem Mittwoch zur mittlerweile elften Auflage der Berlin Music Video Awards, kurz BMVA. In vergangenen Jahren waren Gäste dieses Festivals in extravaganten Outfits erschienen, einige futuristisch, andere im Fetisch-Look. Man hörte Technomusik: sexy Berlin eben.