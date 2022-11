Bei Wind und Wetter ausgeliefert Unterwegs mit einem Postboten in Berlin 

Die Deutsche Post DHL steht in der Kritik. Allein im September und Oktober vermerkte die Bundesnetzagentur in etwa genauso viele Beschwerden gegen den Konzern wie innerhalb des gesamten letzten Jahres. Auch ihn Berlin wird sich über verspätete oder gar verloren gegangene Briefe geärgert. Ihrerseits beklagt die Post Personalmangel und bezieht sich auf Ausfälle, die pandemiebedingt sind. Die Mitfahrt auf einer Zustellungsrunde bietet Einblicke in den Alltag der Angestellten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden