Zyklus-Tracking ohne Angst Berlinerin entwickelt datensichere Menstruations-App

Wenn man Marie Kochsiek als Teenagerin mitgeteilt hätte, dass sie einmal eine Menstruations-App mit mehr als 10.000 Downloads programmieren würde, hätte sie selbstbewusst „niemals“ erwidert. Kochsiek hörte zwar die Spice Girls und liebte das bisschen Sexualkunde, das es in den Biologieunterricht schaffte, hatte aber weder Zugang zu Feminismus noch zu Technologie. Erst, als die heute 34-Jährige von ihrer Heimatstadt Frankfurt am Main nach Berlin zog, kam sie in Kontakt mit feministischen Technik-Kollektiven: Heute ist sie Entwicklerin der Menstruations-App Drip, die seit 2019 zum Download zur Verfügung steht.