Boot-Charter für jedermann SamBoat will auch Deutschlands Skipper gewinnen

Laurent Calando ist Pariser. Mehr ein Stadt- als ein Bootmensch. Seine Eltern hatten jedoch ein Segelboot in der Bucht von Arcachon und nutzten es nur in den Sommerferien. „Der Unterhalt für so ein Boot ist sehr teuer – zumal man es nur so selten nutzt“, erklärt Calando. Soweit das Luxusproblem der Eltern als Gründungsmythos. Airbnb war gerade auf Erfolgskurs, Menschen auf der ganzen Welt begannen ihr Zuhause gegen Bezahlung zu teilen. Für Calando und seinen Mitgründer Nicolas Cargou lag nah, dass diese Sharing Economy doch auch für Boote eine gute Idee wäre.