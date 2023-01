Diversität als Geschäftsmodell Diese Gründer zeigen Unternehmen, wie sie vielfältiger werden können

Nachhaltigkeit im Unternehmen - die meisten denken dabei wohl an finanzielle Stabilität oder Umweltbewusstsein. Dass man darunter auch Diversität verstehen kann, sei vor allem in Deutschland noch nicht besonders verbreitet, finden Yolanda Rother (34) und Shawn Williams (beide 34). Um das zu ändern, haben sie The Impact Company gegründet.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden