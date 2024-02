Klopse und Kaviar Berlins „Ball der Wirtschaft“ erwartet über 2000 Gäste

Das soll ein Ball der Superlative werden. Am 24. Februar lädt der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) mehr als 2000 Gäste ins Hotel InterContinental in der Budapester Straße in Tergarten ein.

Wenn Führungspersönlichkeiten aus der Stadt und dem ganzen Land zu Tanz und Talk zusammenkommen, darf natürlich die Berliner Landesregierung nicht fehlen. Sie wird mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner an der Spitze fast vollständig vertreten sein.

Zugesagt haben bereits die Senatorinnen Franziska Giffey (SPD), Casel Kiziltepe (SPD), Katharina Günther-Wünsch (CDU), Felor Badenberg (parteilos), Manja Schreiner (CDU) und Ina Czyborra (SPD) sowie die Senatoren Joe Chialo (CDU), Christian Gaebler (SPD) und Stefan Evers (CDU). Die Tanzfläche wird bei dieser Konstellation diesmal wahrscheinlich unter verschärfter Beobachtung stehen.

Top-Manager im Interconti

Aus der Politik werden zusätzlich Raed Saleh, Sebastian Czaja, Jan Redmann und Carsten Schneider erwartet. Mit den Top-Managern Stefan Oelrich (Bayer), Sigrid Nikutta (Deutsche Bahn), Heyo Kroemer (Charité), Verena und Philipp Pausder, Miriam Wohlfarth (RatePay) und Jochen Ziervogel (Enpal) ist auch die Wirtschaft stark vertreten.

Manja Schreiner (CDU), Senatorin für Verkehr, Klimaschutz und Umwelt und ihr Ehemann Marc Schreiner (links), Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft beim VBKI-Ball 2023. © dpa/Annette Riedl

Erwartet wird auch Michael Hüther, der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Die Kultur soll repräsentiert werden durch den Präsidenten der Stiftung Deutscher Kulturbesitz, Hermann Parzinger, und die Schauspieler Taneshia Abt, Anne Kasprik, Hassan Akkouch und Daniel Sträßer.

Letzte Flanier-Karten Restliche Flanier-Karten werden noch bis zum 22. Februar verkauft. Details findet man beim VBKI. Der Ballsaal und der Pavillon, wo für bis zu 1000 Gäste ein Dinner mit Drei-Gang-Menü mit passender Weinbegleitung serviert wird, ist bereits vollständig ausgebucht.

Kurzentschlossene können vorab noch letzte Flanierkarten erwerben. Immerhin stehen fast 6000 Quadratmeter Ballfläche bereit. Die Büfett-Strecke misst 50 Meter, und der Durst kann gestillt werden an insgesamt 71 Bar-Metern. Unter der Regie von Henning Drenkhahn sind rund 100 Köche aus 50 Nationen im Einsatz, dazu ungefähr ebenso viele Servicekräfte.

Köstlichkeiten wie der Rutz-Signature-Dish Königsberger Klopse mit Saiblingskaviar und Schnittlauchkaviar. Sternekoch Eberhard Lange will eine Gelbschwanzmakrele in eigener Interpretation präsentieren und peruanische Spezialitäten von Vicente Matias Diaz Silva wird es ebenfalls geben.

Von der Fashion Week in den Ballsaal

Exklusive Modepartnerin ist Designerin Anja Gockel, die während der Fashion Week gerade ihre neueste Kollektion im Hotel Adlon gezeigt hat. In ihrem Geschäft in der Pariser Straße sollen laut VBKI 50 verschiedene Modelle zur Auswahl stehen. Und wenn sich mal was doppelt auf dem Roten Teppich, ist das heutzutage eher eine lustige Episode als ein Malheur wie früher. Für die Schönheit, auch für deren Auffrischung am späten Abend, ist ansonsten „Lars Cordes Hairdesign“ zuständig.

Das Musikprogramm bestreiten unter anderem die „Swingin‘ Hermlins unter der Leitung von Andrej Hermlin mit Hits von Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington und Frank Sinatra. Mit Songs der 1970er Jahre will „Funk Delicious“ zum Tanzen stimulieren. Französische Chansons bringen „Déjà Vu“ mit. Auf fünf Bühnen spielen acht Bands.

Wenn sich jemand zuständig fühlt, das Image Berlins in der deutschen Wirtschaft aufzupeppen, dann ganz offensichtlich die Experten vom VBKI.