Landwirtschaft und Klimakrise Wider die märkische Dürre

Die Landwirtschaft ist immer deutlicher von den Folgen der eskalierenden Klimakrise betroffen. Wenn der Boden zu trocken wird, kommen Pflanzen an ihre Grenzen. Durch die hohe Verdunstung an Hitzetagen geraten sie zusätzlich in Stress. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von Wetter und Klima ist es für Bäuerinnen und Bauern besonders wichtig, sich rechtzeitig auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten.