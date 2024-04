Richtfest bei Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz erweitert Firmenzentrale in Berlin

Der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz baut seine Firmenzentrale in Berlin aus. Ein Erweiterungsbau in unmittelbarer Nähe des derzeitigen Hauptquartiers in der Europa-City in Berlin-Mitte feierte am Mittwoch Richtfest. In dem Bau sollen künftig 380 Beschäftigte unterkommen. Die Firmen-Kita soll dort ebenfalls untergebracht und um zehn Plätze erweitert werden. Architektonisch soll der Erweiterungsbau dem bestehenden Gebäude der Firmenzentrale ähneln. Die Fertigstellung ist für Sommer 2025 geplant.