Spielend Geld verdienen Wie stationäre Händler ihre Umsätze steigern können

Dass gerade der stationäre Handel schwere Zeiten durchläuft, brauche ich niemandem erklären. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Krisen werden auch in Zukunft nicht verschwinden. Es gibt keinen Weg zurück zur „guten, alten Zeit“. Doch Schluss mit den schlechten Nachrichten, hin zu einem optimistischen Blick in die Zukunft! Ausprobieren, Testen und Offenheit führen viele Handelsunternehmen zum Erfolg. Es reicht schon lange nicht mehr aus, nur Produkte in Regale zu stellen. Für stationäre Einzelhändler:innen wird es immer wichtiger, die Kund:innen zu unterhalten, ihnen Erlebnisse und Inspiration zu bieten.