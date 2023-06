Berlins Top 3 Die berühmtesten Sommerlochtiere der ganzen Stadt

3 Krake „Ottilie“ (1965)

Schon seit einigen Jahren soll es verschwunden sein: das gute alte Sommerloch, also die medial ereignisarme Zeit während der großen Ferien. Die Wochen der Parlamentspause, der Theaterferien und des ausgedünnten TV-Programms. In der Ära von Internet und Globalisierung, so heißt es, stehen auch in der heißen Zeit mehr Nachrichten zur Verfügung. Und Klimakrise geht immer, erst recht im Sommer.

Geblieben sind aber die traditionellen Sommerloch-Geschichtchen über Tiere wie den legendären Kaiman „Sammy“ aus einem Dormagener Baggersee (1994). Und bereits im Sommer 1965 machte ein Krake namens „Otto“ aus dem Berliner Zoo Schlagzeilen. Der fraß nämlich ­– angeblich aus Langeweile – seine eigenen Fangarme auf. Kurz vor seinem Dahinscheiden wurde der Krake noch in „Ottilie“ umgetauft. Denn er hatte, als ihm bereits der Appetit auf sich selber vergangen war, plötzlich Tausende Eier gelegt. Tragisch.

Erst Otto, dann in Ottilie umgetauft, fraß der Krake aus dem Berliner Zoo 1965 gruseligerweise seine eigenen Arme (Symbolbild). © pa/dpa/Keystone

Immerhin wertete der Zoo es als „beträchtlichen wissenschaftlichen Erfolg“, dass Krake „Ottilie“ zehn Monate in einem Aquarium überlebt habe.

2 Monster-Wels vom Schlachtensee (2007/2008)

Der Monster-Wels vom Schlachtensee tauchte gleich zweimal im Sommerloch auf, 2007 und 2008. Die Fischart ist neben Langlebigkeit und grusligem Aussehen für schiere Größe bekannt. Trotzdem war in der „B.Z.“ vom „Wels-Wunder“ die Rede, als ein Angler 2007 nach einstündigem Kampf ein 1,70 Meter großes und 32 Kilo schweres Exemplar aus dem Schlachtensee zog. Es wurde filetiert, kam in die Kühltruhe und später auf den Teller.

Andreas Aulich hatte den 1,70 Meter langen Fisch aus dem Schlachtensee gezogen. Filetiert landete der Wels im Kühlschrank. © Promo

Im Folgesommer war der nächste Wels zwar nicht an der Angel, aber in den Schlagzeilen. Er hatte im Schlachtensee eine Schwimmerin gebissen. Der Schreck war wohl größer als die Schürfwunde. „Der Monster-Wels beißt nur Frauen“, wurde ein Dauerbadegast namens Nico in der „B.Z.“ zitiert. Enormer Hype um den Wels – und so wollten viele Sporttaucher mal nachschauen unten im Schlachtensee. So viele, dass die Angler genervt waren und der Bezirk Steglitz-Zehlendorf schließlich das Tauchen aus Naturschutzgründen untersagte.

Neulich vermeldete übrigens die „Morgenpost“ schon mal, in welchen Seen „die Kolosse lauern“. Der nächste Monster-Wels kann kommen.

1 Laptop-Wildsau (2020)

Wildsau, Laptop, nackter Mann: Sommerlochirrsinn 2020! © ADELE LANDAUER

Das bekannteste Sommerlochtier Berlins dürfte die Laptop-Wildsau von 2020 sein. Sie pflügte samt Nachwuchs durch den FKK-Bereich am Teufelssee und entriss dabei einem nackten Mann die Laptoptasche. Der nahm stracks die Verfolgung auf – die Handybilder davon gingen um die Welt.

Im selben Jahr tauchte übrigens auch am Ostseestrand von Schönhagen ein Wildschwein auf. Es kam aus dem Wasser, rannte hektisch über den Sand und wurde von einem Mann mit einer Schaufel bedroht. Auch dieses Schwein wurde gefilmt, konnte aber slapstickmäßig nicht ganz mithalten.