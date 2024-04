© imago images/Margit Wild/Margit Wild via www.imago-images.de

Tagesspiegel Plus Beschwerden nehmen zu : So groß sind die Probleme in Berliner Pflegeheimen

Immer mehr Menschen in Berlin werden pflegebedürftig, die Personalnot in der Pflege ist dramatisch. Doch die Zahl stationärer Einrichtungen ist rückläufig.