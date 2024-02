Besonderer Einsatz der Berliner Retter Feuerwehrleute werden spontan zu Geburtshelfern

Feuerwehrleute haben am Donnerstagmorgen an der Suarezstraße in Berlin-Charlottenburg spontan bei einer Geburt geholfen. Das teilte die Behörde auf X mit.

Ein Nachbar der werdenden Eltern war zur Feuerwache nebenan gelaufen, um Hilfe zu holen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. Zeitgleich kam ein Löschfahrzeug zurück zur Wache.

Die Einsatzkräfte begleiteten den Nachbarn mit Erste-Hilfe-Equipment in die Wohnung der werdenden Eltern, um bei der Geburt zu helfen. Kurze Zeit später gebar die Mutter ein „gesundes, glückliches Kind“, berichtete der Sprecher. Mutter und Kind kamen in ein Krankenhaus. (dpa)