Besser leben und genießen Das sind die besten Ayurveda-Adressen in Berlin und Umgebung

Ayurveda galt in Deutschland lange als exotische Wellnessform mit Stirngüssen und Massagen. Ähnlich wie das Kneipp-Verfahren, bei dem die meisten Menschen an Wassertreten denken, war lange nur ein Teil des Konzeptes populär. Doch beides sind umfassende Lebensphilosophien, Körper und Geist sollen gleichermaßen angesprochen werden. „Ayurveda ist mehr als Wellness. Es ist das älteste Medizinsystem der Welt“, sagt Alexander Peters, Inhaber des Ayurveda-Gesundheitszentrums „Sonne & Mond“ in Berlin und Absolvent eines Ayurveda-Masterstudiengangs in London.