Betrüger in Berlin-Mitte festgenommen Hütchenspieler beim Kunstmarkt an der Museumsinsel erwischt

Die Berliner Polizei hat am Sonntag auf dem Kunstmarkt an der Museumsinsel in Berlin-Mitte drei Betrüger festgenommen. Die drei wollten beim Hütchenspiel arglose Besucher um ihr Geld bringen. Eine Brennpunktstreife nahm sie fest. Das berichtete die Behörde in einem Beitrag auf X.

Ihre Bilanz: Einer der Festgenommenen war gerade aus der Haft entlassen worden, einer hat eine Einreisesperre und den dritten kannten Polizisten in Barcelona bereits.

Zuletzt hatte die Polizei im Sommer vergangenen Jahres vor Hütchenspielern am Checkpoint Charlie gewarnt. Aber: „Aufgrund der hohen Sensibilität und Polizeierfahrenheit der tatverdächtigen Hütchenspieler, insbesondere der sogenannten Aufpasser, ist eine Festnahme vor Ort nicht immer möglich.“

Zu Hoch-Zeiten des Hütchenspiels nach der Jahrtausendwende hatten Polizei, Bezirk, BVG und Einzelhandel den Hütchenspielern gemeinsam den Kampf angesagt: Mit Handzetteln, Plakaten, Lautsprecherdurchsagen, Filmspots und Lauftexten an Bushaltestellen wurden vor allem Berlin-Besucher vor den Betrügern gewarnt. (Tsp/dpa)