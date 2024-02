24 Bäume unter Polizeischutz gefällt Bezirksamt lässt Eschenallee in Prenzlauer Berg trotz Protest roden

Der jahrelange Kampf um die Eschenallee in Prenzlauer Berg im Berliner Bezirk Pankow ist vorbei. Um 7 Uhr am Dienstagmorgen rückten die Fällmaschinen des Bezirksamts an – eine Reihe der Allee am Volkspark Friedrichshain wurde unter Polizeischutz in nur drei Stunden zu Kleinholz verarbeitet.