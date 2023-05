Auf zum Jakobsweg Der Stromkasten leitet die Pilger in Berlin-Hellersdorf

Alle Wege führen nach Santiago de Compostella: In der Nähe des Rathauses Helle Mitte gibt es jetzt einen Wegweiser zum Jakobsweg – an einem Stromkasten und auf Betreiben der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). „Wir haben uns von einem erfahrenen Pilger die Vorteile angehört und Berichte vom Losgehen und sich selbst finden gehört“, sagte dazu Stadträtin Juliane Witt (Linke). Sie dankte der Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion, die den Wunsch der BVV schnell gemeinsam mit der Stromnetz Berlin AG umgesetzt hat.

Berlin liegt rund 2900 Kilometer von der Pilgerstadt Santiago de Compostela in Spanien entfernt, wo das Grab des Apostels Jakobus liegen soll, entfernt. Und tatsächlich führte mal eine alte Handelsstraße, die Via Imperii, von Stettin über Berlin in Richtung Süden, endete allerdings in Rom. 2015 wurde diese alte Handelsstraße wiederbelebt. Die Firma Stromnetz Berlin macht seit ein paar Jahren einige ihrer Stromkästen zu Hinweisschildern für Pilger, die nach Spanien wandern möchten.

Unsere Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel kommen schon auf fast 278.000 Abos. Probieren auch Sie uns gerne aus! In den Bezirksnewslettern finden Sie gebündelt und einmal pro Woche wichtige Bezirksnachrichten, Kiez-Debatten, viele Tipps und Termine. Kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die Themen im aktuellen Bezirksnewsletter.

Gegen den Bau der TVO: Wuhlheide besetzt

Stefan Bley zum Stadtrat für Schule und Sport gewählt

AfD-Kandidat als Stadtrat für Ordnungsangelegenheiten fällt erneut durch

Vom Ende des Quartiersmanagement Raoul-Wallenberg-Straße und den Jugendfreizeitangeboten im Kiez

Zwei Öko-Toiletten für Marzahn

Barrierefreiheit an den U-Bahnhöfen

Bewerben für Aktionsfonds

Kultur begleitet: Gemeinsam mit Senioren zu Musik und Kunst

Fragen an Politiker:innen: „Politik isst Wurst“

Marzahner Konzertgespräche „100 Jahre Rundfunk – 100 Jahre Musik im Rundfunk“

..,und noch viel mehr aus den Kiezen erfahren Sie unter tagesspiegel.de/bezirke. Dort gibt es auch die Bezirksnewsletter für die anderen 11 Berliner Bezirke - von Spandau bis Pankow, von Reinickendorf bis Neukölln.