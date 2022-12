Bürgerpark in Berlin-Pankow Absperrung gegen Falschparker geplant

Der Bürgerpark soll teilweise mit Pollern abgesperrt werden, um Falschparker fernzuhalten. Das hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) per Beschluss gefordert. Das Bezirksamt teilte nun dazu mit, man habe „sämtliche potenzielle Einfahrten in das Landschaftsschutzgebiet auf illegales Befahren und Parken überprüft“.

Man habe dabei kaum Regelverstöße wahrgenommen. Die nicht versperrten Einfahrten, die das Bezirksamt zur Unterhaltung der Grünflächen und Gebäude etwa im Bürgerpark nutzt, „werden sehr selten bzw. nie unerlaubt genutzt“. Lediglich die Grenze des Landschaftsschutzgebiets an der Straße Am Bürgerpark im Bereich des Parks sei davon betroffen.. Darüber berichtete der Tagesspiegel in seinem Bezirksnewsletter für Pankow.

Konkret will das Bezirksamt an der Straße Am Bürgerpark eine denkmalgestalterische Lösung für eine Absperrung finden. Aktuell sei dort die klare Grenze zwischen Grünanlage und öffentlichem Straßenland nicht erkennbar. Noch in diesem Jahr sollen deswegen Absprachen zwischen dem Straßen- und Grünflächenamt und der Denkmalschutzbehörde des Stadtentwicklungsamtes getroffen werden, teilt das Bezirksamt mit. Die Straße Am Bürgerpark verläuft an der Westseite des Bürgerparks und nördlich der Panke der Schönholzer Heide. Der Seitenstreifen ist teilweise sandig und unbefestigt und wird gern als Parkplatz benutzt.

