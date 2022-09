BVV-Wahlwiederholung nun auch wahrscheinlich Welche Folgen, welche Reaktionen in Berliner Bezirken?

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz zum Beispiel über diese Themen:

Nach der Einschätzung des Verfassungsgerichts zu Neuwahlen für Abgeordnetenhaus und Bezirksparlamente: Was halten Bezirkspolitiker:innen davon, dass in ganz Berlin neu gewählt werden könnte? Was bedeutet das für den Bezirk? Wie bereitet der Bezirk sich darauf vor? Und vor allem: Welche inhaltlichen Folgen mit Blick auf Klimakrise, Pandemie, Energiekrise und andere Großthemen könnten neue Machtverhältnisse im Bezirk haben? Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

„Das sind Alltagshelden”: Der Zehlendorfer Bestseller-Autor Sebastian Fitzek engagiert sich im Kampf gegen Analphabetismus und macht Betroffenen Mut, als Nicht-Leser Hilfe zu suchen

Wenn der Mobilfunkmast Kreise zieht: Künftig kommen Antennen nur aufs Dach, wenn die Schulen zustimmen – ein Paradigmenwechsel nach dem Streit am Arndt-Gymnasium

Mit der Alt-Lankwitzer-Grundschule steht nur noch eine marode Schule im Südwesten in der Investitionsplanung: BVV fordert Senat zur Umkehr

Verlosung: In der Bezirkspolitik mitmischen – seien Sie beim ersten BVV-Planspiel dabei

Wohin am Sonntag? Na, kostenfrei ins Museum

Wenn das Lesen und Rechnen schwerfällt: Aktionstag zu Legasthenie und Dyskalkulie in der Bücherei

Im Fieber der Liebeslust: Vortrag über persische Dichtung des 12. Jahrhunderts

Es darf gemotzt werden: Mecker-Aktion an der Moltkebrücke in Lichterfelde

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco unter anderem über Folgendes:

Auch hier im Newsletter Thema: Nach der Gerichtseinschätzung zur möglichen Wahlwiederholung auch in den Bezirksparlamenten: Reaktionen aus dem Bezirk und mögliche Folgen für den Bezirk

Bericht aus der BVV vom Mittwochabend

East Side Gallery neu entdecken: Online-, Open-Air-Ausstellung, Videobotschaften, Aktionsfahrrad

Erinnerung an 10 Jahre „Überlassung und anschließende Besetzung“ Oranienplatz und Kulturfestival von International Women* Space e.V.

Kinokarten-Verlosung für „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ zur Modeszene der DDR

25 Jahre Lakritzladen kadó mit Jubiläums-Memories

Richtfest und Namensverkündung für temporäres Bibliotheksgebäude

„So cool schwimmt nur Berlin“ - Schwimmsaison im Freibad Kreuzberg verlängert

Fotoausstellung „Coded Bodies“ in der AFF Galerie Friedrichshain

Tipp: Sauerteig-Brot der mobilen Domberger-Bäckerei

Verlosung für unsere Leser:innen: In der Bezirkspolitik mitmischen – seien Sie beim ersten BVV-Planspiel dabei

Schüler:innen der Reinhardswald-Grundschule reinigen Stolpersteine in Kreuzberg

250 kleine und große Radler:innen überreichen bei „Kidical Mass“ Petition für ein „kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht“

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke unter anderem über:

Auch hier im Newsletter Thema: Nach der Gerichtseinschätzung zur möglichen Wahlwiederholung auch in den Bezirksparlamenten: Reaktionen aus dem Bezirk und mögliche Folgen für den Bezirk

Aktuelle Entscheidungen der BVV vom Mittwochabend

Marode Schulen, kein Platz für die eigenen Kinder: Geht der Bildungsstandort Pankow vor die Hunde?

„Der Senat muss ein Moratorium erlassen“: Anwohner, Naturschützer und Architekten fordern ein Ende der Nachverdichtung grüner Innenhöfe

Neuer Name gesucht: Umbenennung der Robert-Rössle-Straße läuft – erste Vorschläge sind da

„No-Parking-Zones“: Bezirk erklärt Grünanlagen zur Sperrzone für E-Roller und Leihfahrräder

Ein neuer Name für Prenzlauer Berg: Hier liegt bald der Crohn-Platz

Dauerkonflikte mit Natur und Menschen: Pankow schließt sein größtes Hundeauslaufgebiet – und will es verlagern

Späte Ehre für „Henne“: Wilhelmsruh kriegt einen Helga-Hahnemann-Park

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite