Aus SPANDAU schreibt André Görke:

"Für BVG-Busse sollte eine Pop-up-Busspur auf der Heerstraße angeordnet werden." Diese Forderung geht aus einem Brief von Christfried Tschepe und Jens Wieseke hervor. Die beiden sind die Chefs des Berliner Fahrgastverbandes IGEB. "Mit der teilweisen Rücknahme des Shutdowns wird auch der Autoverkehr wieder zunehmen und damit den ÖPNV blockieren", heißt es weiter von der IGEB. "Ziel aller muss es sein, dass sich die Fahrgäste in Bussen und Bahnen dort so kurz wie möglich aufhalten. Dass diese Forderung gar nicht so unvermittelt kommt und welche Chancen sie auf Umsetzung hat, lesen Sie im Newsletter. Weitere Themen unter anderem:

Badespaß am See? Die Leiterin des Gesundheitsamtes über Corona, Chlor und Masken in der Hitze

Knöllchen für Kids: Wer kontrolliert die Spielplätze?

250.000 Besucher: Aber wo, bitte, geht's zum Luftwaffenmuseum?

Welcher Ortsteil ist in zehn Jahren geschrumpft? Die Spandau-Statistik, Ortsteil für Ortsteil

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Museen und Bibliotheken vor der Öffnung: Kulturamtsleiter Stefan Bruns im Gespräch

Spielplätze vor der Öffnung: Vorbereitung und Kontrolle

Räder statt Autos: Wann kommen die Pop-Up-Radwege?

Pandemie und Demenz: Eine Beobachtung im Park

Run auf Kleingärten: Zahl der Bewerbungen für eine Parzelle deutlich gestiegen

Gegen die Dürre: So gießt man Bäume richtig

Schulenburgring 2: Hier wurde die Kapitulationserklärung Berlins unterschrieben

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Spielplatzöffnung: Dringend nötiges Signal an die Familien oder riskantes Manöver?

Sie legte den ersten Stein: Die Mutter der Steinschlange erzählt

Maskenpflicht: Wo Sie die Teile jetzt schnell besorgen können

Coronavirus-Update: der Stand der Pandemie

Rückkehr der Bezirkspolitik: Worauf die BVV-Fraktionen den Fokus legen

Endlich Planungssicherheit: Das Abgeordnetenhaus bewilligt den Neubau, die Alice-Salomon-Hochschule kann wachsen

Der ehemalige CDU-Verordnete Sergej Henke tritt der AfD bei

Wie sich die Kulturinstitutionen im Bezirk auf die Rückkehr des Publikums vorbereiten

Ohne Handschlag am Netz: Die Tennisspieler*innen von Berolina Biesdorf spielen inmitten der Pandemie

Kicken bleibt verboten: Berlin-Ligisten Eintracht Mahlsdorf und Fortuna Biesdorf sind weit vom Alltag entfernt

100 Jahre Groß-Berlin: Erleben Sie die ereignisreiche Stadtgeschichte virtuell

