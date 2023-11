Demokratiefeind und Stalin-Günstling Umstrittenes Thälmann-Denkmal in Berlin wird nun „historisch-kritisch“ eingeordnet

Das umstrittene Denkmal Ernst Thälmanns in Berlin-Prenzlauer Berg erhält am Donnerstag endlich die geplante „historisch-kritische Kommentierung“. Nach langem Streit einigten sich Historiker auf einen Text, der das Wirken des 1944 von den Nazis ermordeten Politikers einordnen soll. Dies soll auf zwei Hinweistafeln am Eingang des Ernst-Thälmann-Parks geschehen, die im Beisein der Pankower Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) der Öffentlichkeit übergeben werden.