Dreck, Gestank und Vandalismus Häuser in Berlin-Marzahn verwahrlosen

Leere Chipstüten und Getränkepackungen, eine aufgerissene Tüte mit Trockennudeln, Zigarettenkippen, und in die Ecke wurde ein Reichsadler gesprüht. Eigentlich könnte man meinen, ein gemeinsamer Balkon, der vom Treppenhaus abgeht und von dem aus man über die Dächer Berlins schauen kann, sei eine schöne Sache in einem sonst so anonymen Hochhaus. Und für manche ist es das offenbar auch: Sie scheinen gerade die Anonymität zu genießen, treffen sich mit Freund:innen, wo die Eltern sie nicht suchen, hören Musik und haben es dabei auch im Winter einigermaßen warm und trocken.