Aus FRIEDRICHSAIN-KREUBERG berichtet Pauline Faust:

Schon lange sollte der Kreuzberger Heinrichplatz nach dem Musiker Rio Reiser benannt werden. Doch immer wieder gab es Probleme. Wie diese aus dem Weg geräumt wurden und wann der neue Name auf dem Straßenschild steht, ist Top-Thema im Newsletter. Außerdem geht es um:

Finanzierung unsicher - Stadträtin Annika Gerold (Grüne) wirbt für Kiezhausmeisterprojekt

Platz zwei in Berlin: 3160 gemeldete Rad-Diebstähle im Bezirk

Kostenfreies stilles Örtchen: 50 City-WCs ohne Eintritt

Solarunternehmen Enpal kommt ans Ostkreuz

Drei Gedenksteine für Holocaust-Opfer in der Waldeyerstraße beschädigt

Prosit! Weinmesse der Berliner Weinhändler in der Markthalle Neun

Queer Straßenfest auf dem RAW-Gelände bietet buntes Programm

Gedenkveranstaltung: 77 Jahre Hiroshima und Nagasaki

Neuer Umweltgerechtigkeitsatlas: Bezirk besonders benachteiligt

Aus PANKOW schreibt Bao-My Nguyen:

Schluss mit Kampf gegen bürokratische Windmühlen: Wie mit „Pankow beteiligt“ Veränderungen im Bezirk schneller in Gang gesetzt werden sollen

Keine Umgestaltung trotz tödlichem Unfall: Sicherer Radweg am Volkspark Friedrichshain lässt auf sich warten

Kürzungen bei Investitionsgeldern: Erhebliche Verzögerung bei der Schulbauoffensive

Umbau in Janusz-Korczak-Bibliothek abgeschlossen: Neue Angebote für Jugendliche

Gastronomie zittert um Sommergeschäft – wegen Coronaerkrankungen im Rathaus

Mehr als zwei Dekaden Glanz: Die „Schöne Party“ feiert 22-jähriges Bestehen

