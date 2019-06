Eine Woche, zwölf Bezirke, zwölf.Newsletter, die Sie hier gratis bestellen können: leute.tagesspiegel.de. Wegen des Feiertags am Montag erscheinen an diesem Dienstag gleich fünf Bezirksnewsletter. Hier die Autorinnen und Autoren, deren Bezirke und schon mal einige ihrer Themen:

Sigrid Kneist aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG. +++ Schulwege: Hier ist’s für Kinder gefährlich +++ Theater auf dem Südgelände: Nico Selbach gehört zur Shakespeare Company +++ Fußball in Friedenau: der Verein Kiezmove und die Bezirkspolitik +++

Thomas Loy aus TREPTOW-KÖPENICK: +++ Grillverbot in Johannisthal und Schlesischer Busch +++ Wundstreifen gegen Waldbrände +++ Verlosung für Premiere im Schlossplatz-Theater +++ Pyramidenbrücke für drei Jahre Baustelle +++ Protest gegen Betonmischwerk +++ Kunstfestivals in Oberschöneweide und Friedrichshagen +++ Der 58. Köpenicker Sommer +++

Benjamin Reuter aus MARZAHN-HELLERSDORF: +++ Auszeichnung für Schüler des Otto-Nagel-Gymnasiums +++ Ein Freibad für den Bezirk +++ Grüne diskutieren Klimanotstand +++ Streit um Wohnbebauung +++ 250 Ladelaternen für den Bezirk +++ Ausstellung mit Werken Berliner Künstlerinnen +++ Gundermann-Band kommt +++

Carina Kaiser aus LICHTENBERG: +++ Anfeindungen gegen Grünen-Politikerin Hannah Neumann +++ Anwohner starten Petition für Eisdiele am Freiaplatz +++ 90 weitere Kitaplätze in Hohenschönhausen +++ Hexen und Raben im Theater an der Parkaue +++ Tag der offenen Tür in den B.L.O. Ateliers +++ Muddy Angel Run – dreckig machen für einen guten Zweck +++ Unionhilfswerk sponsert Tierparkbesuch für wohnungslose Menschen +++

André Görke aus SPANDAU: +++ Taufe im Glienicker See: Kommen diesmal sogar mehr als 300 Leute? +++ Pfarrer im Interview zu 30 Jahre Mauerfall +++ Hey, Pippilotta! Großes Erinnern an Astrid Lindgren und ihren Besuch in Spandau +++ Frust am Sacrower See: keine Toiletten, keine Parkplätze, keine Pommes +++

