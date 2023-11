Gefährlicher, lauter, mehr Abgase Berliner Senat zählt Vorbehalte gegen neue Fahrradstraße auf

In Kürze soll sich entscheiden, ob die Gleimstraße zur Fahrradstraße wird oder nicht. Das hat die Senatsverkehrsverwaltung nun bekannt gegeben. Derzeit überarbeite man „grundhaft das übergeordnete Hauptstraßennetz von Berlin“, teilte die Verwaltung auf eine Anfrage der Abgeordneten Andreas Otto und Daniela Billig (beide Grüne) mit. In diesem Zuge werde auch die Gleimstraße in Prenzlauer Berg betrachtet. „Mit Ergebnissen der gesamthaften Aktualisierung des übergeordneten Straßennetzes ist im Frühjahr 2024 zu rechnen.“